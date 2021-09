Lisha: Wangen- und Hüft-OP! So sieht sie nach dem Beauty-Marathon aus

Lisha ist mit Ehemann Lou nach Istanbul gereist, um ihre Wangen und ihre Hüften operieren zu lassen. "Ich habe meine Hüfte zum zweiten Mal vergrößern lassen. Sprich: die Rundungen an der Seite. Weil ich das mega-schön finde, wenn man eine schmale Taille hat und eine richtig schöne Kurve an der Hüfte", berichtet die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Außerdem hat sie sich Fett aus der Wange entfernen lassen.