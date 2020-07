Lisha und Lou privat: Wie tickt das Youtube-Traumpaar wirklich?

Im Sommer 2020 lassen Lisha und Lou nun ihre geliebten vier Wände in Berlin hinter sich, um sich in der „Sommerhaus der Stars“-Villa in Bocholt mit neun anderen Promi-Paaren um Ruhm, Absturz und natürlich Geld zu zanken. Privatsphäre ade! Wird das Sozial-Experiment am Ende an der sorgfältig erarbeiteten Fassade des Youtube-Traumpaares rütteln? Unwahrscheinlich! „Wir haben die gleichen Interessen, wir teilen alles und sind gleichzeitig wie beste Freunde“, verrät Lisha gegenüber „Bild“.