Lotto-Chico: Bye bye Ferrari! Ist der Millionen-Gewinner etwa pleite?

Ganze 730 000 Euro von seinem Jackpot-Gewinn ließ sich Lotto-Chico den 721-PS-Sportwagen aus Italien damals kosten. Doch nun scheint er seine Meinung zu seinem Traum-Auto geändert zu haben – er hat seinen Ferrari verkauft! Nach 7200 Metern stieg er jetzt zum letzten Mal in den Flitzer, um zum Fahrzeug-Forum-Fiegenschuh nach Holzwickede zu fahren. Dort wartet der "488 Pista" jetzt auf einen neuen Besitzer.

Doch was war der Grund für den Verkauf? Ist Lotto-Chico etwa in Geldnot? "Nein, niemand muss sich Sorgen machen. Aber ich bin etwas vernünftiger geworden, lege mein Geld lieber in Immobilien an. Das Auto ist am Ende nur totes Kapital, kostet zu viel im Unterhalt. Und ich habe ja noch meinen Porsche", verriet er der "Bild"-Zeitung. Verständlich, da die Versicherung des Luxus-Schlittens 5580 Euro im Jahr kostete.

Zudem will Lotto-Chico wieder schuldenfrei sein. Für den Kauf seiner fünften Immobilie, ein weiteres Mehrfamilienhaus in der Schützstraße, musste er einen Kredit aufnehmen – so gar nicht nach Chicos Geschmack, wie er weiter durchsickern ließ: "Das mag zwar sinnvoll gewesen sein, aber Schulden sind nicht mein Ding. Das konnte ich nicht haben. Mit dem Geld aus dem Autoverkauf möchte ich jetzt den Kredit ablösen." Sorgen um die mögliche Pleite des Millionen-Gewinners müssen sich Fans also nicht machen.

Wie die Geissens an ihre Millionen gekommen sind, erfährst du im Video: