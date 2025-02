Lotto Chico exklusiv: 30.000 Euro im Monat? So viel gibt er wirklich aus

Macht sich Chico keine Sorgen, dass es bei solch einer hohen Summe an Ausgaben monatlich nicht bald schon knapp werden könnte? Uns verrät er: Nein! Dafür hat er zu hohe Einnahmen. Kürsat betont: "Ich bin jetzt ein richtiger Geschäftsmann geworden. Ich habe noch über 7 Millionen Euro übrig. Natürlich nicht als Bargeld. Ich habe mir 7 Immobilien gekauft und vor kurzem auch meine eigenen vier Wände gefunden. Ich habe mir ein Penthouse für 1,5 Millionen Euro gekauft, in dem ich mein Leben in Phönix-See in Dortmund verbringen möchte. Von den 7 Immobilien sind 5 abbezahlt, zwei auf Kredit; ich habe einen Wert von über einer Million Euro in Autos und einen Wert von einer halben Million Euro in Schmuck. Ich habe noch fast alles da. Ich habe 20 000 Euro Einkunft im Monat durch meine Immobilien. Ich verdiene über meine Social-Media-Kanäle auch Geld. Mein Plan ist es, im Markt zu bleiben. Ich habe mich extra als Marke positioniert. Ich kooperiere mit Rewe oder mit Lotto24, große Firmen, damit verdiene ich auch gutes Geld. Ich bin mittlerweile Influencer geworden".

Da müssen sich seine Fans ja keine Sorgen machen, dass Lotto-Chico schon bald das Geld ausgehen könnte. Trotz seines neuen Luxus-Lebens bleibt er geerdet und setzt auf Menschlichkeit. In diesem Zuge gibt er weiter preis, dass er schon an einer neuen Einnahmequelle arbeitet: "Ich gründe gerade eine Firma, 'Fassaden Doc'. Wir sind gerade beim Notar. Ich habe mir vorgenommen, Dortmund zu verschönern. Als ich Phönix-See besucht habe, habe ich gesehen, dass die Fassaden alle vergiftet und dreckig sind und wir haben uns vorgenommen, die Fassaden jetzt wieder schönzumachen. Und natürlich habe ich auch ein Herz für Obdachlose, für die Tafel und krebskranke Kinder. Ich will Leuten, die ganz unten sind, immer wieder helfen. Ich habe mir selbst und Gott versprochen, wenn ich irgendwann wieder alles auf die Reihe bekomme und Geld habe, werde ich vielen Menschen helfen. Und jetzt muss ich auch tun, was ich damals versprochen habe. Karma regelt alles."

