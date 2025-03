Lotto Chico: Jetzt spricht er offen über eine neue Freundin

Im Gespräch mit "Bild" beim Kölner Karneval verriet Lotto Chico jetzt, dass er gerade wieder datet. "Ich lerne nach acht Monaten Single-Leben gerade eine Frau kennen", sagte er und ergänzte, dass er in der Zeit nach der Trennung viele Nachrichten von Frauen erhalten habe. Doch sei es ziemlich schwer herauszufinden, welche von denen wirklich Interesse an ihm und nicht nur seinem Geld hat: "Ich weiß, dass ich nicht der hübscheste Mann der Welt bin und manche andere Absichten haben. Da brauche ich gute Menschenkenntnis." Wer seine neue Herzensdame ist und wie er sie kennengelernt hat, gibt Chico in dem Gespräch leider noch nicht preis. Sollte die neue Liebe jedoch halten, können wir uns bestimmt bald auf erste gemeinsame Fotos freuen.