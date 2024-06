Lotto-Chico & Freundin Candice: Liebes-Aus bestätigt! "Wir haben uns getrennt"

Erst vor wenigen Tagen ist Kürsat Yildirm, wie Lotto-Chico mit bürgerlichem Namen heißt, in seine neue Eigentumswohnung in Dortmund gezogen. Direkt aus seinem Kinderzimmer hat er ein Penthouse im Wert von stolzen 1,5 Millionen Euro bezogen. Gegenüber "BILD" schwärmt er: "Ich bin so glücklich, ich wollte immer hierhin. Ganz in der Nähe habe ich früher als Gießkranführer gearbeitet. Ich habe gesehen, wie der See und die tollen Häuser entstanden sind, wie die ersten Fußball-Promis hier einzogen. Jetzt bin ich ihr Nachbar. Das ist einfach Wahnsinn." Ermöglicht hat ihm diesen Traum sein Lotto-Gewinn von rund 9,9 Millionen Euro, den er im Herbst 2022 gewonnen hatte. Doch sein neues Glück muss Lotto-Chico alleine feiern. Denn wie der 43-Jährige nun öffentlich gemacht hat, ist die Liebe zwischen ihm und Freundin Candice zerbrochen.