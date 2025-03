"Love Is Blind"-Baby: Alina & Ilias sprechen über ihren Kinderwunsch!

Gemeinsame Urlaube stehen ganz oben auf der Wunschliste des Reality-Duos. Besonders Portugal und Griechenland haben es ihnen angetan. Doch Ilias kämpft mit einem Problem: seiner Flugangst. "Ich bin vor dem Format sechseinhalb Jahre lang nicht geflogen", gesteht er im Interview mit "Promiflash". Alina bleibt jedoch zuversichtlich: "Es wäre schade, wenn man die Welt nicht erkundet – nur wegen der Angst."

Und dann erzählt sie ganz nebenbei: "So ein bisschen Nachwuchs steht natürlich auch an". Die beiden haben auch schon einen konkreten Plan: "In zwei bis drei Jahren kann ich mir gut vorstellen, ein Baby zu bekommen" - "Ein 'Love Is Blind'-Baby!", ergänzt Ilias.