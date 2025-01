"Love Is Blind Germany": Antrag nach 50 Minuten!

"Hanni steh mal auf, sonst fühle ich mich noch schlechter hier" beginnt Daniel und Hanni bricht in Freudenkreischen aus. Er führt weiter aus: "Was ich sagen möchte ist, dass ich dich noch viel tiefer kennenlernen möchte, dich sehen möchte, von daher Hanni: Möchtest du den nächsten Schritt gehen und meine Frau werden?" Und Hanni? Die sagt natürlich direkt "Ja!". Beide strahlen vor Freude und das einzige Wort, das sie in den Interviews danach finden können, ist "glücklich". Bleibt abzuwarten, ob ihr Glück auch beim Kennenlernen in Person bestehen bleibt, wenn sie sich das erste Mal sehen dürfen. War dies nicht schon oft ein Wendepunkt für so manches "Love Is Blind"-Paar der internationalen Staffeln. Die Zuschauer werden es bereits in Folge 2 erfahren!

