"Love is Blind"-Stars werden Eltern: Babyglück bei Lauren & Cameron

Während viele Paare beim Thema Kinderwunsch unter Druck geraten, haben sich Lauren und Cameron gegenseitig gestützt. "Er war so geduldig, so unterstützend – ich bin ihm einfach unglaublich dankbar", sagt Lauren über ihren Mann. Inzwischen ist sie im zweiten Trimester angekommen. Die ersten Wochen seien zwar "ruppig" gewesen, doch aktuell geht es ihr gut – von ein paar ungewöhnlichen Gelüsten abgesehen. "Ich will nur noch Käse – Käseflips, Mac and Cheese, geriebener Käse … und dazu am liebsten Früchte", verrät die werdende Mama mit einem Lächeln.