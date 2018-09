"Love Island"-Janina: Ihr falsches Spiel ist aufgeflogen

Mit Yanik Strunkey flirtet Janina gerade in der II-Kuppelshow, was das Zeug hält. Und er wohnt sogar in der Nähe von Janina in Hamburg – aber bald nicht mehr lange? Denn möglicherweise hat Janina nach „ “ ganz andere Pläne.

Wandert Janina bald aus?

"Sie meinte zu mir, sie ist eh nicht mehr lange in Deutschland. Deswegen frage ich mich, warum sie nochmal die Liebe im sucht“, erzählt Ex-Kumpeline Carina Spack gegenüber „Promiflash“. Möglicherweise will sie also bald auswandern – aber warum sucht sie dann jetzt noch die große Liebe im Fernsehen?

Janina sorgte bei „Love Island“ für mächtig viel Wirbel. Es ist übrigens nicht ihr erster Versuch, im TV die große Liebe zu finden. Bereits bei „ “ versuchte sie, das Herz von zu erobern – geklappt hat das nicht. Vielleicht hat sie bei „Love Island“ ja mehr Glück.