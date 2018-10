Love Island-Tracy und Marcellino: Baby-Sensation nach dem Finale!

Reddit this

Marcellino und Tracy konnten sich gegen die anderen zwei Paare durchsetzen und gewannen 50.000 Euro. Nach ein paar Schwierigkeiten zu Beginn hat es dann doch zwischen den beiden gefunkt.

"Ich würde meinen Traummann genauso beschreiben, wie du es bist und ich will dir sagen, dass ich mich in dich verliebt habe!", sagte Tracy im Finale zu ihrem Liebsten. "Ich würde nicht hier stehen, wenn es Tracy nicht gegeben hätte. Mich interessiert das Geld gar nicht, natürlich teile ich es", so Marcellino.

Wollen Marcellino und Tracy jetzt Kinder?

Sogar von Babys war im Finale schon die Rede! Plötzlich stand die Mutter von Marcellino in der Villa und sagte: "Da ihr euch hier gefunden habt, hoffen wir, dass da vielleicht ein paar kleine Tracyllinos rauskommen." Wollen Marcellino und Tracy wirklich Kinder? Es wäre jedenfalls nicht das erste Baby eines " "-Paares - erst kürzlich haben Mike und Elena aus der vergangenen Staffel ein Kind bekommen.