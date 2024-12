"Love Island VIP": Alles fake? Chiara erhebt heftige Vorwürfe

Was für ein Drama! Das Finale der brandneuen Promi-Version von "Love Island" versprach romantische Liebesgeschichten und satte 50.000 Euro Preisgeld. Doch von der anfänglichen Euphorie ist nichts mehr zu spüren: Chiara und Patrick, die sich während der Dreharbeiten als Paar präsentierten, haben heute keinen Kontakt mehr. Aber was ist passiert?

Schon in der Show äußerten einige Mitstreiter:innen Zweifel an Patricks ehrlichen Absichten. Diese Vermutungen scheinen sich zu bewahrheiten: Im Gespräch mit InTouch Online plauderte Chiara bei den Reality Awards aus, dass Patricks Interesse nach dem Ende der Dreharbeiten rapide abnahm. "Nach den Dreharbeiten war von seiner Seite das Interesse wohl nicht mehr so groß wie in der Villa", gesteht sie offen. Ihr ernüchterndes Fazit? "Es war eine schöne Zeit, aber mehr ist daraus nicht geworden."

Besonders deutlich wird Chiara bei einem anderen Punkt: "Ich glaube, er wollte nicht mich, sondern nur die Kameras und Sendezeit", erklärte sie im Interview mit der Bild-Zeitung. Bitter enttäuscht zeigt sie sich vor allem über das abrupte Ende ihrer "Kennenlernphase". Angeblich war für Patrick die Entfernung zwischen ihren Wohnorten ein Problem – für Chiara allerdings eine faule Ausrede: "Wenn man wirklich will, überwindet man solche Probleme."

Trotz des Liebes-Aus bleibt Chiara gefasst und zieht etwas Positives aus der Erfahrung: "Das Preisgeld wurde fair geteilt – 50:50. Immerhin etwas", sagt sie mit einem Augenzwinkern.