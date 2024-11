"Love Island VIP"-Jill Lange: Neuer Freund! Ist es Kevin "Flocke" Platzer?

Jill Lange (24) war in diesem Jahr Teil der ersten Staffel "Love Island VIP". Nachdem schon ihre Beziehungen aus vorangegangene Formaten, wie die mit Lars Maucher (27) aus "Ex on the Beach" gescheitert sind, hatte sie jedoch auch auf der Liebesinsel in Griechenland kein Glück. Bereits als erste Kandidatin erhielt sie nicht nur den Stempel der "Red Flag", sondern musste auch direkt in der ersten Paarungs-Zeremonie die Show ohne Partner verlassen. Umso schöner, dass es jetzt im echten Leben bei ihr gefunkt hat – Jill präsentiert seit neustem immer wieder ihren neuen Freund auf Social Media, doch immer nur von hinten. Wer ist also ihr Neuer? Fans haben eine klare Vermutung ...