"Love Island VIP": Yeliz Koc spricht offen über Leandro

In einer aktuellen Instagram-Story stellte Yeliz Koc klar, dass sie und Leandro Fünfsinn nicht in einer Beziehung sind. "Wir haben uns gut verstanden, aber wir haben beide gemerkt, dass sich keine romantischen Gefühle entwickelt haben", erklärte sie in einem Fragesticker. Sie sei der Meinung, dass die äußeren Umstände eine Rolle spielten: "Es könnte an der Entfernung liegen. Ich war auf Kreuzfahrt, und Leo hatte seinen Fußball. Die Umstände waren einfach nicht ideal." Dennoch sei es für beide in Ordnung gewesen, ihre Bekanntschaft im Guten zu beenden.