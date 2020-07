Luca Hänni: Hat er seine Christina Luft schon abserviert?

Ohweh! Welche Laus ist Luca Hänni nur über die Leber gelaufen? Der Sänger hat offenbar gehörig die Nase voll von den Liebesgerüchten rund um ihn und Tanzpartnerin Christina Luft (30)!

In der Talkshow Gredig direkt polterte der 25-Jährige plötzlich: „Ich will gar nichts klarstellen und es eigentlich auch gar nicht thematisieren.“ Warum nur ist der Let’s Dance-Kandidat von 2020 auf einmal so genervt bei diesem Thema? Zuletzt kommentierten er und Christina die Gerüchte nur mit einem verschmitzten Grinsen. So gelassen ist Luca nun nicht mehr. Er kündigte sogar an, im Netz künftig weniger Privates zu zeigen: „Ich will mehr abgrenzen, was ich zeige und was nicht“, erklärt er.

Luca Hänni hat die Faxen dicke

Heißt konkret, dass es so schnell wohl auch keine innigen Fotos mit seiner Tanzpartnerin mehr geben wird. Doch geht es hier wirklich nur um seine Privatsphäre? Oder will der Musiker so vielleicht verschleiern, dass er und die 30-Jährige sich neuerdings nicht mehr so häufig treffen?