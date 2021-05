Luca Hänni & Christina Luft: Eifersuchtsdrama wegen einer anderen Frau

Klar, für den Clip müssen die beiden verführerisch miteinander umgehen – aber Christina weiß nur zu gut, dass aus solch einem Job auch schnell mehr werden kann. Schließlich lernten sie und der Schweizer sich in der letzten Staffel von "Let's Dance" auch auf dem Tanzparkett kennen – und lieben. Luca trennte sich damals sogar während der Sendung von seiner langjährigen Freundin Michèle (28). Vielleicht ist die sexy Performance Lucas Rache? Denn Christina machte mit ihren Auftritten in der RTL-Show zuletzt von sich reden, da ihr Promi-Partner Jan Hofer (69) seine Finger nicht von ihr lassen konnte, sie immer wieder in den Arm nahm – und auch die Kölnerin schwärmte begeistert von dem ehemaligen "Tagesschau"-Sprecher. "Jan ist ein Gentleman, er hat so viel Lebensfreude und es macht unglaublich Spaß mit ihm", so die Beauty laut "Freizeitwoche". Das Duo schied kürzlich aus – hoffentlich haben Christina und Luca jetzt wieder mehr Zeit, ihre Probleme zu klären!