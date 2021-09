Lucas Cordalis: Heimliche Nachricht an eine andere Frau!

"Hey Lucas Cordalis, wieso hast du denn deine Nachricht zurückgezogen, die du mir geschickt hast? Weiß Daniela das?", schrieb Katja Krasavice in einer Instagram-Story. Offenbar hatte Lucas Cordalis versucht, sie per Direktnachricht in dem sozialen Netzwerk zu kontaktieren. Dann zog er die Nachricht jedoch zurück - hat er etwa kalte Füße bekommen?