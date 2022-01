Lucas Cordalis: Jetzt zerbricht er unter dem Druck von Ehefrau Daniela!

Wie Daniela Katzenberger nun berichtet, lastet vor allem die Familien-Dschungel-Geschichte schwer auf den Schultern ihres Mannes. So hätte sie selber sich niemals für eine Teilnahme bei der Show entschieden. Daniela offenbart gegenüber "RTL": "Es war aber immer so, dass ich mir gedacht habe, der Costa ist Dschungelkönig geworden, meine Schwester ist Dschungelkönigin geworden, und jetzt wäre mir der Druck auch zu groß. Dieser Druck, der ist ja Wahnsinn!" Oh je! Ehrliche Worte, die Lucas sicherlich den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Doch Daniela wäre nicht sie selbst, wenn sie Lucas nicht auch bei dieser Herausforderung treu zur Seite steht. So soll sie ihrem Mann mit auf den Weg gegeben haben: "So, Schatz, du hältst die Ohren steif, nur die Ohren, und kommst im Ganzen wieder, mit Krönchen." Ob ihm das gelingen wird? Wir können gespannt sein...