Lucy Hale: Liebesgeflüster! Ist dieser "Too Hot To Handle"-Star ihr neuer Freund?

Fans staunen nicht schlecht: Lucy Hale, bekannt für ihre Rolle als Aria Montgomery in der Kultserie "Pretty Little Liars", scheint ihr Herz an einen Reality-Star verloren zu haben! Harry Jowsey erlangte durch Netflix’ Dating-Show "Too Hot to Handle" Berühmtheit und gilt als absoluter Charmeur. Doch was läuft wirklich zwischen den beiden?

Ein Insider bestätigte gegenüber "People", dass die beiden offiziell zusammen seien. Wie lande die beiden bereits liiert sind, ist nicht bekannt. Doch die Liebe soll "supercasual" und "nicht brandneu" sein. Bestätigt hat diese aber bisher keiner der beiden Stars.