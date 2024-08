Lukas Podolski: Endlich kann er aufatmen! Das Blatt hat sich gewendet

Das hätte vor 18 Jahren niemand vermutet. Da wurde Poldi in Comedy-Shows böse verspottet. Er nahm’s gelassen. Denn zielstrebig und diskret baute sich der gebürtige Pole abseits des Fußballs ein Geschäfts-Imperium auf. Knapp 40 "Mangal"-Döner Läden gibt es mittlerweile in ganz Deutschland. Auch im Internet, auf Instagram, ist er ein Star! 5,7 Millionen Menschen folgen ihm da. Ach ja, das "Glücksgefühle"-Festival ist auch von ihm. Podolski könnte sich längst auf dem Erfolg ausruhen. Doch das kommt für den Weltmeister von 2014 nicht infrage: "Ich habe den Anspruch, immer besser zu werden."

Trotzdem bleibt der Werbe-König, der noch aktiv in Polen kickt, auf dem Teppich. "Ich habe nie vergessen, wo ich herkomme", so der Multimillionär. Mit 17 lernte er seine Frau Monika (39) kennen, 2011 heiraten sie, drei Kinder (16, 8, 1) krönen ihr Glück. Seitdem: kein Skandal, nichts. Die Familie steht für Poldi an Nummer 1. "Alles andere ist zweitrangig." Der Erfolg gibt ihm recht.