Luzuko Nteleko: Hirntumor! Schauspieler stirbt mit nur 36 Jahren

Seine Angehörigen verabschieden sich mit emotionalen Worten von Luzuko Nteleko. "Wir sind zutiefst erschüttert über sein Ableben. Luzuko war das personifizierte Gute. Er war Frieden, Mut und Stärke. Die Familie wird zu gegebener Zeit die Beerdigungsmodalitäten mitteilen. Vielleicht finden Freunde und Angehörige Trost in der Tatsache, dass sein Geist weiterhin mit uns sein wird", heißt es in einem Statement. Und auch sein Management hat sich zu Wort gemeldet. "Ein Kämpfer bis zum Ende, wir werden dich sehr vermissen", heißt es dort. Fans bekundeten ihr Beileid und wünschen den Angehörigen viel Kraft in der schweren Zeit.

