MAC x Disney‘s Cruella: Hier kriegst du die limitierte Sonderedition

Ebenfalls Teil der "MAC x Disney’s Cruella"-Kollektion ist eine Palette mit acht Lidschatten, die sich "Eyeshadow X 8: Cruella To Be Kind" nennt. In der Palette sind vier matte Töne, drei frostige Glitzer-Töne und ein Ton mit einem Satin-Finish. Das Besondere an dieser Palette ist, dass sie sich auseinandernehmen lässt. Die durch Magnete verbundene Teile können ganz nach Belieben abgenommen werden. Das macht die Palette sehr reisefreundlich. Sie ist im Prinzip in zwei Looks unterteilt: ein sehr kühler Look aus schwarz-weiß Tönen mit einem frostigen Blau als Pop of Color und einem wärmeren Look, bestehend auf einem satten Rot, Grün, einem gräulichen Lila und einem warmen neutralem Pink.