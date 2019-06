Märchenhochzeit: Betty Taube & Koray Günter haben erneut geheiratet!

Reddit this

Traum in Weiß! Betty Taube und Ehemann Koray Günter haben sich in einer märchenhaften Hochzeit erneut das Ja-Wort gegeben!

Was für eine Märchenhochzeit!

Nach dem standesamtlichen Ja-Wort im Jahr 2016 war es jetzt soweit: In einer pompösen Hochzeit schworen sich und Koray Günter zum zweiten Mal ewige Treue!

Hier kommt die Braut: Betty Taube in ihrem Traum in Weiß. Foto: Instagram / Betty Taube

Weiße Tauben und XL-Kleid: So romantisch heirateten Betty Taube & Koray Günter

Auf ihrem -Account ließ Betty Taube ihren großen Tag von einer Freundin in Bildern festhalten und bewies: Zur Feier ihres zweiten Ja-Wortes zog das Brautpaar wirklich alle Hochzeitsregister!

Wie Videos der Feier zeigen, feierte die Braut in einem pompösen Kleid mit langer Schleppe mit ihrem Frischangetrauten und zahlreichen Freunden und Familienmitgliedern in der Orangerie der Herrenhäuser Gärten in Hannover.

Das Brautpaar kam dabei ganz romantisch in einer Kutsche zur Hochzeitslocation gefahren, ließ nach dem Ja-Wort weiße Tauben fliegen und überraschte die Gäste am Abend mit einem großen Feuerwerk.

"Noch immer fehlen mir die Worte für unseren gestrigen Tag. Jedes kleine Mädchen träumt davon eine Prinzessin zu sein. Es war so viel schöner als ich es mir je erträumen konnte", schwärmte Betty Taube von ihrem zweiten großen Tag.

Na dann, herzlichen Glückwunsch!