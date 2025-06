Märtha Louise & Schamane Durek: Peinliche Enthüllung nach der Hochzeit

"Sagt immer die Wahrheit und habt Spaß miteinander" – mit solchen Tipps wollen Märtha Louise (53) und Durek Verrett (50) im Netz für Harmonie in der Liebe sorgen. Doch was nach spiritueller Weisheit klingen soll, wirkt peinlich und originell wie kalter Kaffee – und vor allem nicht besonders glaubwürdig. Denn während die norwegische Prinzessin und ihr selbst ernannter Schamane über Herzensangelegenheiten philosophieren, brennt es an ganz anderer Stelle – finanziell!