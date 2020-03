Maike Kohl-Richter: Traurige Enthüllung über die Witwe von Helmut Kohl!

Die Sonne ist schon längst untergegangen und die Dunkelheit hat sich über den Adenauerpark in Speyer gelegt. Keine Menschenseele ist mehr unterwegs. Doch plötzlich huscht ein Schatten durch die Grünanlage und bleibt vor dem Grab des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl († 87) stehen. Es ist seine Witwe, Maike Kohl-Richter (55).

Maike Kohl-Richter geht nachts auf den Friedhof

Wie die Zeitschrift "NEUE POST" erfährt, sollen sich Szenen wie diese seit Monaten immer wieder zutragen. Denn Maike Kohl-Richter soll, so heißt es, die Kanzlervilla in Oggersheim nur noch im Schatten der Dunkelheit verlassen. „Sie geht meistens so gegen 18 Uhr aus dem Haus und fährt dann Richtung Speyer, da geht sie dann bestimmt auf den Friedhof. Wahrscheinlich macht sie das so, damit sie keiner sieht“, verrät uns Eckhard „Ecki“ Seeber (81), Helmut Kohls langjähriger Fahrer und Vertrauter, der ganz in der Nähe lebt.

Maike Kohl-Richter: Neuer Familienkrieg - sie kann es nicht lassen

Maike Kohl-Richter verschanzt sich in ihrer Villa

Auch tagsüber verschanzt sich Maike Kohl-Richter noch immer in der düsteren Villa. Als "NEUE POST" kürzlich vor Ort war, waren die Fenster am helllichten Tag abgedunkelt. Es war aber jemand da: Rauch stieg aus dem Schornstein. „Keiner weiß, was sie da im Haus macht“, so Ecki Seeber. Es scheint, als würde Maike Kohl-Richter, bald drei Jahre nach Helmut Kohls Tod, immer weiter in der Geisterwelt versinken. Das Haus soll einem Mausoleum gleichen. Man hört, dass seine Anzüge noch immer im Schrank hängen. Und dass seine Akten weiter im Keller stehen. Am 3. April wäre der 90. Geburtstag des Kanzlers der Einheit. Wer weiß, welche Pläne die Witwe bis dahin in der Villa geschmiedet hat...

