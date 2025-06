Maite Kelly: Blitz-Hochzeit im Sommer?

Maite selbst hat verraten, dass es da jemanden gibt, der ihr Herz erobert hat: ein charmanter Blumenverkäufer namens Ted, der ihr Leben gerade auf den Kopf stellt. Bei ihm scheint Maite endlich das gefunden zu haben, was sie so oft in ihren Liedern besingt – nur Liebe, aber diesmal in echt! Ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen "Ich kann mir vorstellen, wieder Ja zu sagen", schwärmte Maite kürzlich in einem Interview. Und wer die Sängerin kennt, weiß: Sie ist für spontane Überraschungen bekannt – und für ihr großes Herz.