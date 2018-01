Maite Kelly: Eiskalter Rauswurf

Nach der privaten jetzt auch die räumliche Trennung: Exklusive "Closer"-Fotos zeigen Florents traurigen Abschied. Der verrät: „Der Abstand tut uns sicher gut!“

Erst suchte er eine neue Liebe im Internet. Vergangene Woche packte dann seine Affäre aus und verriet pikante Details über die Beziehung. Kein Wunder also, dass Maite Kelly (38) sich scheinbar nicht länger von ihrem Noch-Ehemann Florent Raimond (41) demütigen lassen will. Exklusive "Closer"-Fotos zeigen: Er muss die gemeinsame Familienvilla im Rheinland verlassen.

Rückblick: „Ich glaube, es gibt (…) einen Moment, wo man merkt, es geht als Paar nicht weiter“, erklärte Maite ihre Gefühle, als sie ihre Ehe im Oktober öffentlich für gescheitert erklärte. Dennoch wohnte das Paar noch zusammen – alleine schon wegen der drei gemeinsamen Kinder und weil beide ja auch trotz Trennung weiterhin befreundet bleiben wollen.

Maite Kelly: Der Trennungs-Streit eskaliert!

Doch die Geschichte rund um das friedliche Ehe-Aus bekam zuletzt Risse. Nachdem "Closer" Florents Profil erst bei der Partnerbörse Parship entdeckte, äußerte sich vergangene Woche eine Ex-Beziehung des französischen Männermodels, die vorgab: „Ich war mit ihm drei Monate zusammen. Die Trennung erfolgte sehr wohl wegen anderer Partner!“

Zog Maite deshalb jetzt Konsequenzen?

Denn plötzlich steht ein großer Transportwagen vor dem bislang von ihr und Florent gemeinsam bewohnten Haus. Möbel werden eingeladen. Das zeigen nicht nur die Bilder, die "Closer" exklusiv zeigt. Das bestätigte der Franzose auch, als der Fotograf ihn vor Ort anspricht: „Man sieht ja, dass das hier ein Umzug ist“, gibt er wortkarg von sich – um anschließend zu versichern: „Das mit Maite und mir war echt Liebe. 15 Jahre lang. Der Abstand tut uns sicher gut.“

Florent wirkt traurig, als er den Möbelpackern beim Einladen seiner Habseligkeiten über die Schulter schaut. Ständig hat er sein Handy am Ohr. Hält er seine Ex über den Stand des Auszugs etwa auf dem Laufenden? Auf die Frage, ob Maite denn nicht vor Ort sei, erklärt Florent: „Sie ist noch in München und kommt erst in zwei Tagen wieder.“ Verständlich, dass sie diesen traurigen Abschied kurz vor Jahreswechsel nicht mitangesehen hat …

