Maite Kelly: Kilo-Hammer! So viel hat sie für eine neue Liebe abgenommen

Szenen-Wechsel: Für ihr Album "Hello!" ist Maite aktuell auf großer Werbe-Tour unterwegs, tritt in diversen TV-Shows wie "Let's Dance" auf und muss dabei natürlich zahlreiche Interviews geben. In ihren Liedern thematisiert sie immer wieder die große Liebe, dementsprechend konnte die Schlagersängerin einer bestimmten Frage natürlich nicht aus dem Weg gehen: Hand aufs Herz, wie sieht’s in ihrem Inneren aus? Ist sie verliebt, vielleicht sogar in festen Händen? "Ich schweige und genieße", lautete Maites knappe, aber vielsagende Antwort laut "Closer".

Schon im Sommer vergangenen Jahres hatte Komiker Oliver Pocher (43) in seinem Podcast "Die Pochers hier!" angedeutet, Maite sei in einer neuen Beziehung. Beweise lieferte er natürlich keine, auch die Identität des Unbekannten behielt er für sich. Bestätigt hat auch Maite bisher noch nichts, doch an Verehrern scheint es ihr auch nicht zu mangeln, wie sie sagt: "Ich würde mich auch daten, ja klar! Ich kriege auch genug Angebote. Also letzte Woche, ich glaube, fünf Karten – von tollen Männern!", sagte sie in einer Fernsehsendung mal ganz selbstbewusst.

Und auch in der Vergangenheit wird man fündig: Tatsächlich gab es nach der Trennung von Florent bereits eine kürzere Romanze. "Ich hatte vor Kurzem einen ganz tollen Menschen kennengelernt", erzählte Maite in dem Interview-Buch "Heimat: Wo das Herz zu Hause ist". Wie sie sei auch der geheimnisvolle Unbekannte "frisch aus einem Lebensbruch" gestolpert. Doch damals war Maite wohl noch nicht bereit, sich wieder auf einen neuen Mann einzulassen. "Wir entschlossen uns, diesen Weg nicht gemeinsam weiterzugehen. Der Zeitpunkt war eben nicht richtig für uns", schilderte sie die Gründe für das Liebes-Aus.

Seitdem sind wieder einige Jahre vergangen, und Maite scheint ihren Kummer über Trennung und Einsamkeit inzwischen überwunden zu haben. Im Vergleich zu Bildern aus dem letzten Sommer sind ihre Kurven deutlich schmaler. Dabei hatte die 41-Jährige früher betont: "Also ich mache meistens die Erfahrung, dass die Männer sich immer gefreut haben, dass ich so kuschelig bin. Ich habe nur Vorteile davon, dass ich so kuschelig bin. Und die Männer auch!"