Maite Kelly: Stich ins Herz! Sie ist eiskalt abgeblitzt

Wenn eine Beziehung endet, gehen die Ex-Partner oft ganz unterschiedlich damit um. So auch Maite Kelly (39) und (43): Zwei Jahre nach dem Ehe-Aus trauert sie ihm offenbar noch immer hinterher. Während er schnell eine Neue fand – von der er sich mittlerweile aber wohl schon wieder getrennt hat. Was bedeutet das für Maite?

Sie kommt einfach nicht von ihm los! Erst kürzlich gab Maite im Interview zu, dass sie noch nicht bereit ist für eine neue Liebe. Verständlich, immerhin war sie 15 Jahre mit Florent zusammen, sie haben drei Töchter – all das verbindet! Da half auch nicht, dass sie zwischenzeitlich jemanden kennenlernte, den sie toll fand. „Weil wir beide so frisch aus einem Lebensbruch kamen, wäre es nicht richtig gewesen, das mit uns weiterzuverfolgen“, so nachdenklich.

Maite Kellys Ex ist wieder verliebt

Doch während sie sich mit der Situation schwertat, hatte ihr Ex offenbar kein Problem mit einer neuen Liebe: Nur wenige Monate nach Bekanntgabe der Trennung im Oktober 2017 soll er in die nächste Partnerschaft geflüchtet sein. Zwar gab es nie eine offizielle Bestätigung von ihm und Graciela Soares, doch verliebte Pärchenfotos auf und eindeutige Kommentare ließen eigentlich keine Fragen offen…

Maite Kelly: Trennung! Nach dem Ehe-Aus ist eine weitere Beziehung gescheitert

Allerdings verdichten sich nun die Anzeichen, dass auch mit der Brasilianerin schon wieder alles aus ist! Denn Florent löschte alle (Liebes-)Beweise von seinem Account. Somit schien der Weg frei für ein Beziehungs-Comeback mit Maite, und vielleicht keimte bei der Sängerin sogar kurz die Hoffnung auf eine zweite Chance auf. Die aber wohl schnell im Keim erstickt wurde – denn Florent lud vergangene Woche eine Insta-Story hoch, in der er sich Händchen haltend mit jemandem zeigt. Sieht ganz danach aus, als wäre er schon wieder frisch verliebt… Sicher ein weiterer Stich in Maites Herz.

