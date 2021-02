Maite Kelly: Überraschendes Liebesgeständnis

Denn angeblich ist die sympathische Blondine wieder frisch vergeben. Das behauptete kürzlich TV-Komiker Oliver Pocher (42) in seiner Sendung "Die Pochers hier!": "Sie ist glücklich in einer Beziehung", plauderte er aus. Eine echte Liebes-Überraschung! Hat der charmante Tänzer etwa Maites Herz erobert? Groß, schlank, dunkelhaarig, ein verwegener Bart – voll ihr Beuteschema! Schon Ex-Mann Florent (42) war so ein drahtiger Naturbursche.

Maite weiß eben ganz genau, was sie will: Selbstbewusst sollte ihr Traummann sein und vor allem der temperamentvollen Dreifach-Mami auch mal Paroli bieten können. "Mich gibt's nicht lange auf dem Markt", verkündete sie erst kürzlich geheimnisvoll in einem Interview. Offenbar hat sie damit recht behalten – und man gönnt ihr das neue Glück von Herzen.