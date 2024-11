„Make Jesus First Again“: Shitstorm für Nicole Scherzinger nach Insta-Kommentar!

Nicole Scherzinger (46), die aktuell am Broadway in der Neuauflage von Sunset Boulevard begeistert, steht mit dieser Aktion besonders bei Broadway-Fans und Theaterkollegen in der Kritik. Die Theaterwelt ist überwiegend liberal, und viele Fans sind irritiert, dass Nicole als prominentes Mitglied dieser Szene ein Statement unterstützt, das mit Trump assoziiert wird.

Unter Brands Post kommentierte Nicole begeistert: "Wo bekomme ich diesen Hut her?" Für viele Follower war das zu viel: "Nicole, ernsthaft…? Nun hast du 90% deiner Fans enttäuscht, indem du einen Predator unterstützt", schrieb eine Nutzerin.