Malcolm-Jamal Warner ist tot: "Bill Cosby Show"-Star ertrunken!

Warner hat nie seine positive Art verloren. Auch nach dem Skandal um seinen TV-Vater Bill Cosby, der 2018 wegen sexueller Nötigung verurteilt wurde. Viele Sender zeigen seitdem keine Wiederholungen der Show. Eine Tatsache, die der Schauspieler nachvollziehen konnte. "Ich kann verstehen, warum manche Leute die Show nicht mehr sehen und genießen können, wegen all dem, was jetzt passiert." Aber er erklärt auch: "Es gibt eine Generation junger Menschen, die wegen des Einflusses dieser Show eine höhere Ausbildung angestrebt oder eine liebevolle Familie gegründet haben. Man kann also seinen Einfluss auf die Fernsehkultur und die amerikanische Kultur nicht außer Acht lassen."