"Malcolm mittendrin"-Fortsetzung: Warum der echte Dewey nicht zurückkehrt und wer ihn ersetzt

Erik Per Sullivan, der Dewey in der Originalserie spielte, wird nicht Teil des Revivals sein. Bereits seit 2010 ist er nicht mehr als Schauspieler aktiv und hat sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Schon in der Vergangenheit blieb er "Malcolm mittendrin"-Fanevents fern, stattdessen studiert er aktuell Viktorianische Literatur.

Da Dewey jedoch eine zentrale Figur in der Familie ist, hat sich Disney+ für eine Neubesetzung entschieden: Caleb Ellsworth-Clark übernimmt die Rolle.