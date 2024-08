Malika Dzumaev & Zsolt Sándor Cseke: Trennung bei "Let's Dance"-Traumpaar!

Obwohl die beiden jetzt getrennte Wege gehen, wollen sie freundschaftlich verbunden bleiben. "Wir haben in den letzten neun Jahren so viel gemeinsam erlebt und durchgestanden und dafür sind wir unglaublich dankbar. Wir sind weiterhin füreinander da und werden die enge Bindung, die wir aufgebaut haben, niemals verlieren. Trotz dieser Veränderung im Leben werden wir weiterhin beste Freunde, Tanzpartner und Arbeitskollegen bleiben, die vieles miteinander teilen und uns immer gegenseitig helfen werden." Beruflich werden die beiden also weiterhin ein Tanzpaar bleiben. Ab Herbst sind Malika und Zsolt bei der großen "Let's Dance"-Tour dabei.

