Malika Dzumaevs Update gibt Hinweis auf Tanz-Zukunft

Die Schocknachricht kam am 13. Mai 2025: Malika Dzumaev gab bekannt, im Krankenhaus zu liegen, nachdem bei ihr ein Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule diagnostiziert wurde – inklusive Nervenquetschung und Taubheitsgefühlen. Die 34-Jährige machte ihren Zustand selbst öffentlich und gab einen selten offenen Einblick in ihre aktuelle Lage.