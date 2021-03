Mandy Capristo: Ihr Weg zu mehr Selbstliebe

Gerade durch die Scheinwelt in den sozialen Netzwerken werden viele junge Frauen (und Männer) verunsichert. Das Thema Selbstliebe ist aktueller denje. "Die Gesellschaft sagt 'Sei du selbst!' Wenn wir es dann sind, kommt: 'Oh, aber nicht so!' Ich glaube wir wären gerne soweit, dass wir alle Menschen so annehmen, wie sie wirklich sind, doch oftmals verletzten wir einander, ohne es zu merken", so Mandy weiter.