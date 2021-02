Mandy Capristo: Offiziell! Er ist ihr neuer Freund

Im Gespräch mit BILD verrät der Ex-Monrose-Star jetzt ganz offen: "Ja – ich bin glücklich vergeben. Schon eine ganze Weile." Wie BILD wissen will, handelt es sich bei dem Mann um einen italienischen Geschäftsmann. Und: Die beiden leben schon gemeinsam in einem Landhaus in Italien.

Mehr erfahren wir aber über die neue Liebe von Mandy nicht. Denn ihr Neuer möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen. "Es liegt mir viel daran, unser Privatleben so privat wie möglich zu halten, doch wir möchten nicht das Gefühl haben, uns zu verstecken", so die 30-Jährige.

Eines wird aber auch ohne große Liebesbekundungen in der Öffentlichkeit deutlich: Die neue Liebe macht Mandy Capristo unglaublich glücklich.

