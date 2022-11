Manuela & Konny Reimann: Getrennt! Sie packt ihre Koffer

Es ist nicht das erste Mal, dass Manu alleine ohne ihren Schatz unterwegs ist. Sie besuchte in der Vergangenheit auch alleine ihren Sohn Jason Reimann und die Enkelkinder Oliver und Kealan in Texas. Ob Konny da einfach keine Lust hat? Nein, es sind wohl eher die Verpflichtungen, die ihn auf Hawaii halten. Schließlich muss sich jemand um das Haus der beiden und auch die Tiere kümmern. Das Paar lebt seit 2015 auf der Insel und betreibt dort - wie auch schon in Texas früher - ihr eigenes "Konny Island III". Und das muss natürlich betreut werden.

Und so ein kleiner Trip getrennt steigert am Ende auch die Wiedersehensfreude...

