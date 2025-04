Marc Eggers: Derbe Enttäuschung! Damit kann er nicht punkten

Viele Nutzer kritisieren den Song wegen seiner fehlenden Originalität. "Ich guck das Video lautlos, und erkenne am Text schon den Song, den sie diesmal gecovert haben ... richtig langweilig. Aber für 3 Atü und Ballermann reicht’s", schreibt ein enttäuschter User. Die Melodie und Teile des Textes scheinen stark an ein bekanntes Lied angelehnt, was den Song für viele eher uninspiriert erscheinen lässt. Ein weiterer kritischer Kommentar lautet: "Schade, es gibt so viele coole Songs, auch schon von Knossi, und nun haut er einfach so ein Cover raus ... Naja, Geschmackssache."

Doch nicht alle sind so streng. Freunde und Kollegen von Eggers und Knossi verteidigen das Duo. Selbst "Let's Dance"-Kollegin selfiesandra (25) lässt es sich nicht nehmen, den Song mit Herzaugen-Emojis zu unterstützen. Auch Partyschlagersängerin Isi Glück (34) kommentiert auf Instagram: "Oh, wie cool."