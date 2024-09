Marc Terenzi: Erste Worte aus der Entzugsklinik

"Ich bin genau da, wo ich sein muss", sagt Marc im Gespräch mit "Bild". "Ich werde hier bleiben, bis es mir zu 100 Prozent besser geht, egal, wie lange es dauert. Das bin ich mir selbst schuldig."

In den ersten vier Wochen scheinen sich bei ihm schon einige Hebel in Gang gesetzt zu haben. "Ich lerne so viel über meine psychische Gesundheit und mein Trauma. Endlich habe ich die Antworten, nach denen ich fast mein ganzes Leben lang gesucht habe", so der 46-Jährige. Die Zeit in der Suchtklinik ist aber natürlich auch kein Spaziergang im Park. "Es ist viel schwieriger, als ich dachte, und ich habe noch viel zu tun. Aber ich sehe das Licht am Ende des Tunnels."

Wie es nach seiner Entlassung weitergehen wird? Unklar! Doch Marc weiß, dass er sein Leben umkrempeln muss. Einen Lichtblick gibt es jedenfalls schon: Die "Sixx Paxx" sollen dem ehemaligen Boyband-Star ein Angebot gemacht haben. Falls er für Geld die Hüllen fallen lassen und auf der Bühne tanzen will, könnte er das nach seinem Entzug problemlos tun ...