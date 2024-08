Marc Terenzi: Jetzt hilft nur noch beten! Gina-Lisa Lohfink packt aus

Für Marc Terenzi (46) beginnt jetzt ein ganz neues Kapitel. Wie gerade erst bekannt wurde, hat er sich freiwillig in eine Entzugsklinik begeben. Dort will er sich endlich den Dämonen stellen, die ihn schon so lange auf seiner Reise begleiten. Unterstützt wird er dabei von seiner Ex-Freundin Gina-Lisa Lohfink (37), mit er 2009 rund sechs Monate lang zusammen war. Auch heute sind die beiden noch sehr gut miteinander befreundet. In einem RTL-Interview verrät die ehemalige GNTM-Kandidatin nun, wie sie Marc bei seiner Heilung unterstützt ...