Marc Terenzi: Trennung nach drei Jahren!

Sie wirkten glücklich und verliebt. Doch damit ist jetzt Schluss. und seine Freundin Anja Rascher haben sich getrennt. Und das ist der trauige Grund....

Marc Terenzi: Erschütternde Alkohol-Beichte!

Marc Terenzi ist wieder Single

Marc Terenzi selbst bestätigt gegenüber "Bild" die traurige Nachricht. "Sie hat mich als Rockstar kennengelernt und dann sollte ich mich ändern. So ist das immer mit den Frauen. Sie lernen einen Rockstar kennen und wollen dann, dass ich ein ruhiges Familienleben führe", erklärt er offen.

Ihr Leben hat einfach nicht mehr zusammengepasst. "Sie will die Kleinstadt, ich will die Weltbühne. Sie möchte zu Hause sein, ich nicht. Rockstars sollten Single bleiben", so der Musiker weiter. Nun will er erstmal alleine bleiben...

Stürzt er jetzt wieder ab?

An der Seite von Anja schien Marc Terenzi endlich angekommen. Er hatte jahrelang mit Alkoholproblemen zu kämpfen. "Ich hatte zwei Flaschen Wodka pro Tag. Pro Tag. So wie Wasser. Oder fünf, sechs, zehn Flaschen Weißwein. Drogen habe ich auch genommen später. Alles habe ich gemacht. Dann bin ich in eine Klinik gegangen, bin zurückgekommen und es war schlimmer als vorher. Seit September habe ich aufgehört von einem Tag auf den anderen. Ich kann nicht sagen warum, aber ich habe aufgehört. Ich habe nullkommanull bis jetzt genommen. Nichts mehr", erklärte er vor einiger Zeit im Interview mit "stern ".

Mit Anja schaffte er den Absprung. Bleibt bloß zu hoffen, dass er jetzt nicht in alte Muster verfällt.