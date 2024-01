Marc Terenzi & Verena Kerth: Ein Baby! Darum muss jetzt alles schnell gehen

Der reiche Kindersegen ihres Liebsten dürfte Veronas Sehnsucht nach einem Baby akut vergrößern. Schließlich gestand sie bereits gegenüber "Closer" anlässlich ihres 40. Geburtstag ganz verträumt: "Natürlich wünsche ich mir Nachwuchs. Ich liebe Kinder! Und ich sehe mich schon mit Kinderwagen durch München spazieren. Das Problem: Dafür muss ich erst noch einen Mann finden, der es mit mir aufnehmen kann." Nun, den hat sie mittlerweile gefunden.

Vor ziemlich genau einem Jahr machte ihr Marc direkt nach ihrem Dschungelcamp-Auszug vor laufenden Kameras einen Heiratsantrag. Danach folgte bekanntlich eine Achterbahn der Gefühle, begleitet von bösen Schlagzeilen. Doch die temperamentvollen Partner rauften sich immer wieder zusammen, mitunter sogar buchstäblich, zeigten schließlich Reue und gaben sich, frisch geläutert, in Las Vegas schon mal symbolisch (wenn auch nicht rechtlich bindend) das Ja-Wort – als romantische Geste, wie Verena damals im "Closer"-Interview verriet. "Wir haben die Trauung in Deutschland nicht eintragen lassen, denn die echte Hochzeit mit allen Freunden und der Familie soll es natürlich noch geben." Und dann als nächster Schritt der erste gemeinsame Nachwuchs? Schließlich macht Verena kein Geheimnis daraus, wie dringend sie sich ein Baby wünscht, überschlug sich gerade erst wieder vor Entzücken in einem Instagram-Video mit ihrem süßen Patenkind. "Das ist der Sohn meiner Freundin Vanessa. Der Spitzname des Kleinen ist Mucki. Immer wenn ich ihn sehe, dann hätte ich am liebsten auch so ein kleines wunderbares Wesen", schwärmt Verena im Gespräch mit "Closer". Das klingt doch sehr danach, als ob 2024 nicht nur die Hochzeit ansteht, sondern auch ein Baby.

Ihr bekommt nicht genug von den Promis? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei: Hier geht's zu unserem WhatsApp-Kanal!