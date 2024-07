Marc Terenzi & Verena Kerth: Trennung offiziell bestätigt!

"Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit längerem kein Paar mehr. Damit ist es jetzt offiziell raus und wir können die Spekulationen einstellen", so Verena. Und warum hat sie so lange geschwiegen? "Ich brauchte etwas Abstand, um mich neu zu ordnen. Die vergangenen Jahre waren eine verrückte Achterbahnfahrt, die mir psychisch viel abverlangt hat", gesteht sie. "Es wird noch dauern, bis ich all das, was passiert ist, wirklich verarbeitet habe."

Die Sache endlich loszulassen, sei für sie ein großer und heilsamer Schritt, wie sie verrät. "Im Moment bin ich einfach nur froh, mein eigenes Leben zurückzuhaben", so die 43-Jährige. Weitere Details zur Trennung gibt sie in ihrem Statement nicht bekannt. Und Marc? Der äußert sich auf seinem Instagram-Kanal zwar nicht direkt zur Trennung, postet jedoch kryptische Zeilen in seiner Story. "Manchmal musst du dich selbst finden. Das ist besser, als in einer Situation zu bleiben, die zu viele Fragen aufwirft. Das Leben geht weiter. Es gibt immer einen Weg", schreibt er.

Im Gespräch mit RTL lässt er sich kurze Zeit darauf dann aber doch noch ein richtiges Statement entlocken. "Ich möchte nichts Schlechtes über meine Beziehungen oder Ex-Partnerinnen sagen, aber: Ja, es stimmt - ich habe mich vor rund zwei Monaten von Verena getrennt", so der Musiker. "Ich bin nach Magdeburg und habe dort meine Shows gemacht und hatte meine Leute, die mir auch geholfen haben. Manchmal ist es einfach besser zu gehen und sich zu trennen."

Jetzt wolle er sich erst einmal auf sich selbst konzentrieren: "Ich musste mich neu finden, denn ich bin nicht ich seit zwei Jahren. Jetzt blicke ich nach vorne und habe tolle neue Projekte vor mir. Das Leben hat immer wieder viele Dinge mit einem vor und jetzt gucke ich wieder nach vorne. Ich glaube fest daran, dass es immer einen besseren Weg gibt, egal, wie hart das Leben auch gerade ist."