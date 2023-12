Margot Robbie: Flucht aus Hollywood! Ihr wird alles zu viel

Die Lösung: ein Umzug! Wie man hört, wollen Margot und ihr Mann Tom Ackerley (33) ihren Hauptwohnsitz tatsächlich zurück in Margots Heimat Australien verlegen. Das Paar sei bereits auf der Suche nach einem passenden Haus an der Gold Coast, denn, so ein Insider: "Margot und Tom wollen in der Nähe ihrer Familie leben". Und die Karriere? Schon nach ihrem Erfolg in "The Wolf of Wall Street" war Margot kurz davor, die Schauspielerei auf Eis zu legen, weil ihr der Rummel zu viel wurde: "Es war grauenhaft!", verriet sie später der "Vanity Fair." "Ich weiß noch, wie ich meiner Mom sagte: 'Ich glaube, ich will das nicht!' Doch es war zu spät." Aber für einen Neuanfang in Australien ist es noch nicht zu spät! Und Margot scheint es mit ihrem Rückzug aus Hollywood wirklich ernst zu meinen: Gerüchte um einen zweiten Teil von "Barbie" erstickte sie gerade mit einer klaren Ansage: "Die Geschichte ist auserzählt." Aber ihre eigene geht hoffentlich weiter – egal wo …

