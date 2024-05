Maria Clara Groppler: Dieser Comedian ist ihr Freund

Maria Clara Groppler (25) ist deutsche Komikerin. Bereits mit 17 Jahren fing die gebürtige Berlinerin mit Stand-up-Comedy an, inzwischen ist sie mit ihren Live-Programmen in ganz Deutschland unterwegs. Anfang dieses Jahres nahm sich die 25-Jährige allerdings eine kurze Auszeit vom Witze erzählen und wagte sich auf das Tanzparkett von "Let's Dance". Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Mikael Tatarkin belegte sie zwar den letzten Platz, doch den Spaß am Tanzen hat sie trotzdem nicht verloren! Das Tanzpaar tanzte privat weiter und teilte die Videos mit ihrer Instagram-Community.

Wenn Maria Clara Groppler allerdings grad nicht tanzt oder auf einer Bühne steht, verbringt sie Zeit mit ihrem Freund, der ebenfalls Comedian ist.