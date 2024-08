Marianne Rosenberg: "Fürchte den Stillstand" - Tiefe Einblicke in ihr Inneres

Und hat sie eine Erklärung dafür? Marianne vermutet, dass es daran liegt, dass sie erst spät erwachsen wurde. Sie erinnert sich: "Mit 14 stand ich schon auf den Brettern, die die Welt bedeuten sollen. Dadurch hatte ich keine richtige Teenagerzeit. Die habe ich erst mit Mitte 20 nachgeholt. Anscheinend hat sich dadurch bei mir alles zeitlich nach hinten verschoben und so bin ich erst jetzt in der Blüte meines kreativen Schaffens." Alles hat seine Zeit und ihre Zeit ist jetzt – mit fast 70 Jahren.

Was rät Marianne anderen, die nicht so viel Energie haben wie sie? Die Sängerin muss lachen und meint: "Nie ankommen! Ich stelle mir das Leben wie eine Zugfahrt vor." Marianne schaut aus dem Fenster des fahrenden Zuges und entdeckt immer wieder etwas Neues, das sie bereichert. Oder sie lässt sich von den Menschen inspirieren, die mit ihr reisen oder unterwegs zusteigen. "Ich bleibe neugierig, habe keine Angst vor Veränderungen, lerne gern dazu und fürchte nur den Stillstand. Immer in Bewegung bleiben und dazulernen – das hält die Seele jung!" Die Schlager-Ikone selbst ist das beste Beispiel dafür!