Marianne & Michael: Ein Leben in ständiger Angst

Kann es wieder passieren? Das ist, wie gesagt, seine große Furcht. "Ich konnte das Bein nicht bewegen, den Arm nicht, überhaupt nichts. Die Stimme war weg. Es war alles weg", erinnert sich Michael. "Ich war schockiert. Ich habe mich immer wieder gefragt: 'Was ist los? Wieso geht der Arm nicht mehr hoch?'"

"Ich bin jetzt auch nicht mehr so 100prozentig stark. Mir geht das auch alles noch sehr nah. Es ist eben anders. Man meint ja immer, es geht so weiter, aber das tut es nicht", sagt sie uns nachdenklich. Die Endlichkeit des Lebens wird einem durch solche Schicksalsschläge schmerzlich bewusst. "Wir wissen jetzt, dass unser Maßband nicht mehr so viele Zentimeter aufweist, dass es schnell zu Ende sein kann. Unsere Prioritäten haben sich deshalb sehr verändert." Heute ist es beiden Musikern wichtiger, Zeit mit ihren zwei Kindern und vier Enkelkindern zu verbringen.

Ihren Optimismus haben die beiden dennoch nicht verloren. Michael trainiert weiterhin fleißig und sagt: "Ich möchte jetzt ein bisschen bewusster leben." Marianne ergänzt: "Das Jahr 2022 war schwierig, aber wir sind sehr dankbar, dass es uns wieder gut geht. Es hätte anders ausgehen können. Es ist alles nur geliehen hier."

Die größten Geheimnisse unserer Schlager-Stars. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: