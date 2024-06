Marie Reim: Sie distanziert sich von Papa Matthias Reim und Mama Michelle!

"Ich würde niemals auf die Bühne gehen, um zu sagen, ich trete jetzt ganz bewusst in irgendwelche Fußstapfen", erklärt die 24-Jährige. Ähnlich wie ihre Eltern habe sie einfach nur Freude daran gefunden, Schlagermusik zu machen. Bei dieser würde sie sich jedoch keines Wegs ein Beispiel an ihren Eltern nehmen oder deren Karriere imitieren wollen. Schließlich lief da ja auch nicht immer alles ganz glatt: "Ich habe zwei Eltern, die haben wunderbar vorgezeigt, wie Sachen schiefgehen könnten." Dennoch wären die beiden tolle, wenn auch keine normalen Eltern gewesen, die immer für Marie da waren. "Und dann ist mir eigentlich relativ egal, was da beruflich, finanziell, privat, in Liebesgeschichten passiert", so die "Naiv"-Interpretin. Dass die Sängerin sie sich musikalisch von ihren Eltern distanziert, würde weiterhin auch nicht bedeuten, dass sie keinen Gefallen an der Musik findet — im Gegenteil, Marie sei sogar ein riesiger Matthias Reim-Fan. "Ich bin auch bis heute noch extremes Fan-Girl von meinem Dad, also wirklich, egal, wo ich hinfahre, ich höre Tag und Nacht, auch im Auto, seine Musik." Sie würde ihren Vater dann auch immer anrufen und sagen: "Hey Papa, ich höre gerade das Lied von vor 20 Jahren! Du bist so ein genialer Texter und Produzent!" Dieser würde sich daraufhin immer nur kaputt lachen und sich fragen, wie Marie denn jetzt bitte auf diesen alten Song gekommen wäre.

