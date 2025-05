Marie Reim: Trauriges Geständnis über Papa Matthias Reim

Als Marie ein Jahr alt war, trennte sich ihre Mutter Michelle (52) von ihrem Vater Matthias Reim (67). Marie (24) wuchs bei Mama auf. Heute sagt sie: "Ich habe meinen Vater oft vermisst."

Die Sängerin erinnert sich: "Matthias habe ich damals nur in den Ferien gesehen – und selbst da nicht oft." Statt eines liebevollen Papas war dann meist die Ex-Stiefmutter da. In diesen Momenten fühlte sich das Kind einsam und voller Sehnsucht. Ein Lied ihres Vaters wurde in dieser Zeit zu ihrem emotionalen Anker: "Hallo, ich möcht’ gern wissen, wie’s dir geht."